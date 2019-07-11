Güven Bana programı Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de yayınlanıyor. Yarışmanın ödülü 1 milyon lira, yarışmacıların 2 yanlış yapma hakkı var. Programda "Nokta hatasız diyen bir satıcı karşısındakine hangisini satmaya çalışıyordur? " sorusu yöneltildi.

Güven Bana programında iki yarışmacıya “Nokta hatasız diyen bir satıcı karşısındakine hangisini satmaya çalışıyordur?” sorusu soruldu.

Ev, Otomobil, Arsa, Karpuz

CEVAP: OTOMOBİL

GÜVEN BANA NASIL BİR PROGRAM?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Güven Bana’da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1.000.000 TL’lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor. “Güven Bana” Müge Anlı’nın sunumuyla atv’de!