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Norm Ender, ‘Çalıntı’ iddialarına Gülben Ergen üzerinden yanıt verdi
Norm Ender, ‘Çalıntı’ iddialarına Gülben Ergen üzerinden yanıt verdi
Norm Ender, geçen gün konser verdiği mekanda, 'Mekanın Sahibi' şarkısı hakkında çıkan 'Çalıntı' iddialarına Gülben Ergen üzerinden yanıt verdi...
Magazin 11 Kasım 2019 - 14:21

Norm Ender'in Ezhel ve Ben Fero gibi rapçilere attığı “Mekanın Sahibi” ‘dis’si, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Norm Ender, son olarak şarkının çalıntı olduğu iddiasıyla Spotify'dan kaldırılmasının ardından ilk açıklamayı konserinde yaptı.

Gülben Ergen

Şarkısının çalıntı olduğu iddialarına ve çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapan Norm Ender, eleştirilere Gülben Ergen’in dillere dolanan sözüyle karşılık verdi.

Norm Ender

Şarkısının kaldırılmasıyla ilgili Fizy İstanbul Müzik Haftası sahnesinde konuşan Norm Ender, “Yapan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz” diyerek Gülben Ergen üzerinden yanıt verdi.

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Son güncelleme: 14:23 - 11.11.2019
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