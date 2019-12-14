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Norm Ender’e kötü haber! “Mekanın Sahibi” YouTube’dan kaldırıldı
Norm Ender’e kötü haber! “Mekanın Sahibi” YouTube’dan kaldırıldı
Yayınlanmasının ardından, çalıntı iddiaları sebebiyle Spotify'dan kaldırılan Norm Ender'in "Mekanın Sahibi" adlı şarkısı şimdi de YouTube platformundan kaldırıldı.
Magazin 14 Aralık 2019 - 10:06

Şarkıyı YouTube üzerinden aratan kullanıcıların “Bu video, Dum Money Entertainment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor” uyarısı ile karşılaştı.

DAHA ÖNCE SPOTIFY’DAN KALDIRILMIŞTI

“Mekanın Sahibi”, Young Slatt & B Stakk Ft. Peewee Longway’e ait “Work My Move ” adlı şarkıya benzetilmiş, ardından melodinin kendisine ait olduğunu iddia eden Young Slatt, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Norm Ender’i de etiketleyerek, “Norm Ender ‘beat’imi çaldı” şeklinde bir iddiada bulunmuştu. Şarkı o günlerde Spotify’dan kaldırılmış, daha sonra ise yeniden yüklenmişti.

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Son güncelleme: 10:14 - 14.12.2019
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