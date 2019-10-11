Norm Ender’in gündem olan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Rapçi Norm Ender, sosyal medya hesabından yayınladığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mesajıyla Twitter'da TT oldu.

Ender, Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nı konu alarak yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ender, “#BarışPınarıHarekatı’nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Biz savaşı değil ülkemizi seviyoruz.” ifadelerini kullandı.

ENDER’İN PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

Norm Ender, zaman zaman şarkılarıyla gündeme gelmenin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla olay oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasını duyurmasıyla ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından destek vermiş, kahraman Mehmetçik’in yanında olduğunu bildirmişti. Rapçi Norm Ender de bunun üzerine sosyal medya hesabı Twitter’dan bir paylaşımda bulundu ve sözleriyle önemli göndermelerde bulundu.

İŞTE ENDER’İN O PAYLAŞIMI

“ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ”

Twitter’dan paylaşım yapan Norm Ender, ”#BarışPınarıHarekatı’nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Ordumuz yürüdüğü zaman hemen savaşa hayır yazanlar, keşke terör örgütleri eylem yaparken, emperyalistler ülkemizi tehdit ederken böyle duyarlar gösterebilse! Biz savaşı değil, ülkemizi seviyoruz!” ifadelerini kullandı. Norm Ender’in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken Twitter’da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.

İKİ YILLIK BİR ARA VERMİŞTİ

İki yıllık bir aradan sonra çıkardığı “Mekanın Sahibi” şarkısıyla rapçi Ezhel, Ben Fero, Khontkar, Burry Soprano ve Gazapizm'e ‘diss' atan Norm Ender'in yeni klibi YouTube'da 5 milyonu aşan bir izlenme oranına ulaştı. Norm Ender'in “HI DIDI HI DIDI Al, bitch” diyerek paylaştığı şarkıya Ezhel'den 24 saat geçmeden cevap geldi. Ezhel, Norm Ender'e yazdığı ‘Lolo' isimli şarkıyı takipçileriyle paylaştı. Anıl Piyancı, Khontkar gibi diğer rapçiler Ezhel'e destek olurken, Ben Fero da ‘Lolo' isimli şarkıyla bir video çekti. Yaklaşık 15 yıldır rap müzik yapan Norm Ender, bir hafta önce yeni şarkı yayınlayacağını söylemiş, “O zaman git konuş onlara, Norm Ender emaneti olan Türkçe Rap'i geri alacakmış de…” diyerek paylaşımlarda bulunmuştu.