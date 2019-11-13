Norm Ender’in kaldırılan şarkısı “Mekanın Sahibi” Spotify’a geri döndü

Uzun bir aradan sonra müzik piyasasına “Mekanın Sahibi” adlı şarkısıyla hızlı bir dönüş yapan Norm Ender, geçen gün şarkısının çalıntı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Spotify üzerinden yaklaşık 37 milyon kez dinlenen şarkı, 5 Kasım tarihinde telif kuralları gereğince Spotify listelerinden kaldırılmıştı.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Şarkının Spotify’a geri yüklenmesinden sonra Norm Ender, haberi takipçilerine Instagram hesabından Spotify’ı etiketleyerek paylaştığı mesajıyla duyurdu.

YOUNG SLATT’İN ÇAĞRISI OLAY YARATMIŞTI

Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen “Work My Move” adlı parçadaki benzerliği dikkat çekerek ‘Mekanın Sahibi' çalıntı mı?” soruları gündeme gelmişti. Melodinin kendisine ait olduğunu iddia eden Young Slatt, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Norm Ender'i de etiketleyerek, “Norm Ender ‘beat'imi çaldı” ifadelerini kullandı.

Norm Ender ise şarkısının kaldırılmasıyla ilgili Fizy İstanbul Müzik Haftası sahnesinde, “Yapan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz” diyerek Gülben Ergen üzerinden yanıt vermişti.