Nükhet Duru: ‘Tatlım cennetten canlı yayın yapıyoruz’

Sosyal medyadan Erol Evgin ve kendisine ‘Siz hala yaşıyor musunuz?’ yorumunu yapan bir takipçisine cennetten canlı yayın yapıyoruz yanıtını veren Nükhet Duru, yorumu yazana kızmadığını belirtti. Duru, “Bunlar hala yaşıyor mu yazmıştı. Bende tatlım cennetten canlı yayın yapıyoruz dedim. Çok üzüldü, çok özür diledi. Madem ki sosyal medya böylesine ilişki kurabilmeyi sağlıyor. Beni gerçek kişiliğimle tanımalarını isterim. Hayatı fazla ciddiye almamak gerekiyor” diye konuştu.

