Nükhet Duru’dan ‘çok şımarık davranıyorsunuz’ diyen takipçisine yanıt

Sanatçı Nükhet Duru, kendisine "Çok şımarık davranıyorsunuz... Daha yerinde hareket ederseniz iyi olur" diyen bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi: "Benim yaşım, benim yaşlılığım, benim kararım!

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Sosyal medyayı aktif kullanan Nükhet Duru , bir kullanıcının Instagram’dan kendisine attığı mesaja yanıt verdi.

Duru, kendisine “Ya Nükhet Hanım çok şımarık davranıyorsunuz çok yakışmıyor size her zaman mı öyleydiniz ben yeni mi görüyorum güzel değil biraz daha yerinde hareket ederseniz iyi olur sizi çok seviyorum aslında” diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

“Benim yaşım, benim yaşlılığım benim kararım! İstersem evde oturup örgü örüp kedilerimle vakit geçirmeyi, istersem setlerde neşeli videolar çekmeyi seçerim. İster dizlerimin ağrısına rağmen dans ederim, ister işim yoksa bütün gün uyur emeklilik yaşarım.”

66 yaşındaki sanatçı ikinci bir paylaşımda da, “Eleştirilerinizde daha nesnel ve anlayışlı olmanızı öneririm” ifadesini kullandı.

Nükhet Duru’ya sosyal medyada destek mesajları geldi.