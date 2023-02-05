Nükhet Duru’dan ödül itirafı

Sanatçı Nükhet Duru, konuk olduğu bir programda 50 yıldır aldığı ödülleri dağıttığını itiraf etti.

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Sanatçı Nükhet Duru, ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Kariyerine dair açıklamalarda bulunan Duru, sanatçının kendine bakması gerektiğini belirterek, “Görsel işler yapan insanın sakin yaşaması, performansını sadece sahneye saklaması gerekiyor” dedi.

Şarkıcılığı kabul etmediğini belirten Duru, “Ben şarkıcı değilim. İyi şarkı söylüyor olabilirim ama yorumcuyum, anlatıcıyım ve hayal edip onu aktarmaya çalışanım” diye konuştu.

“KENDİME HAYRAN OLMA KORKUSU VAR”

50’nci sanat yılını kutlayan Duru, bu zamana kadar da aldığı ödülleri dağıttığını açıkladı. Duru, “Böyle tuhaf durumlarım var. Kendime hayran olma korkusu var bende. Eğer bu yaptıklarımı beğenir de onun rüzgârında kendim salınırsam bir daha hiç ilerleyemem diye düşünüyorum. Bu yüzden de önemsememeye çalışıyorum. Mesela dün yaptığım işi bugün hatırlamıyorum bile. Beş sene sonra hatırlarım” ifadelerini kullandı.

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