Nur Fettahoğlu’nun tuvalet pozu

Kadrosunda çok sayıda ünlü isimle birlikte yer aldığı Kardeş Çocukları dizisi reyting kurbanı olan Nur Fettahoğlu, instagram hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu. Dizide kendisiyle birlikte emek veren isimleri objektif karşısına çıkaran Fettahoğlu aynı zamanda tuvalette çekilmiş bir karesini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Fettahoğlu’nun bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken bazı takipçileri beğenmediklerini yorumlarıyla belli etti. Başarılı oyuncu tuvalette çekilmiş karesini, bir milyonu aşan takipçisine: “Bazen arayıp bulamadılar halbuki sahne beklemek için çok doğru bir yer” notuyla iletti. Fettahoğlu’nun bir takipçisi paylaşıma, “Namus bekçileri gelmeden beğenin” yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise “Ne gerek var böyle bir fotoğrafa” notunu düştü.