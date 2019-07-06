Cansel Elçin: En güzel yer Türkiye

Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin kırmayarak soruları yanıtladı. Yaz dönemini tiyatro provalarıyla geçirdiğini ifade eden Elçin, tatil için vakit ayıramadığını belirtti.

Yurt dışında yaşayan ailesinin önümüzdeki günlerde tatil için İstanbul'a geleceğini söyleyen Elçin, tatil için yurt dışına gidenlere gönderme yaparak “Dünyanın en güzel yeri ülkemiz. Deniz için yüzmek için en güzel yer Türkiye.” dedi. Sağ el dirseğine taktığı dirseklik sorulan Elçin, “Tenis oynadığım için yırtılma ve sakatlıklar için kullanıyorum” dedi.