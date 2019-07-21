Nur Yerlitaş ağladı, Ebru Gündeş teselli etti

Sosyal medya hesabı üzerinden bir süredir konseriyle ilgili heyecanını paylaşan Gündeş, kendisini izlemeye gelenlere keyifli anlar yaşattı.

NUR YERLİTAŞ’IN GÖZYAŞLARI

Gündeş’i bu özel gecesinde yalnız bırakmayan isimlerden biri de Nur Yerlitaş oldu. Geçirdiği ağır ameliyatlar sonrasında sağlığına yeniden kavuşan Yerlitaş, oturduğu yerden Ebru Gündeş’le sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yerlitaş gözyaşlarına hakim olamazken Gündeş’in ona teselli sözcükleri söylemesi ve moral vermedi kameralara yansıdı.