Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşında? Hayat hikayesi…

Farklı televizyon programlarında jürilik görevi de üstlenen modacı Nur Yerlitaş’ın hayat hikayesi şu şekilde…

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955’te İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya’dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

YER ALDIĞI PROGRAMLAR

Bak Kim Dans Ediyor (2007)

Yemekteyiz (2010)

Bugün Ne Giysem (2011)

Bu Tarz Benim (2014)

İşte Benim Stilim (2015-2017)

Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm

“Türkan” – Demet Akalın (2011)

“Karagözlüm” – Serkan Kaya