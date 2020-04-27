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Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşında? Hayat hikayesi…
Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşında? Hayat hikayesi…
Televizyon programlarında sık sık kendine yer bulan Nur Yerlitaş'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Modacı kimliğiyle tanınan Nur Yerlitaş kaç yaşında? İşte hayat hikayesi...
Magazin 27 Nisan 2020 - 15:57

Farklı televizyon programlarında jürilik görevi de üstlenen modacı Nur Yerlitaş’ın hayat hikayesi şu şekilde…

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955’te İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya’dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

YER ALDIĞI PROGRAMLAR

Bak Kim Dans Ediyor (2007)
Yemekteyiz (2010)
Bugün Ne Giysem (2011)
Bu Tarz Benim (2014)
İşte Benim Stilim (2015-2017)
Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm
“Türkan” – Demet Akalın (2011)
“Karagözlüm” – Serkan Kaya

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