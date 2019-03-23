Nur Yerlitaş: “Panik atak zannediyordum, meğerse kanser olmuşum”

Hülya Avşar’la mekanın kapısında buluşan Nur Yerlitaş, “O benim aşkım, canım benim o yüzü burada arkasından da konuşuyorum o kadar vefası var ki. Küçücüktü Hülya’yı tanıdığımda, kötü gün dostu. Her gün arıyor, hayatımda 3 kere 4 kere elbise dikmişimdir, bir alışverişimiz de yok ama vefalı o. Ebru Gündeş, Sibel Can, Seda Sayan sağolsunlar çok ilgi gösterdiler” diyerek övgüler yağdırdı. Sağlık durumu hakkında da bilgi veren ünlü modacı, “Hamdolsun iyiyim, tedavi görüyorum. Allah’ın dediği olur. Ben televizyonda çalışırken hastalanmışım farkında bile değilim, ben onu panik atak zannediyordum. Meğerse kanser olmuşum” dedi.

BU SENE TELEVİZYONU ES GEÇTİM

Televizyonda ki krizide hedef alan Hülya Avşar, neler yapıyorsunuz? Bir projeniz olacak mı? sorularına, “Çok kitap okudum. Bu sene televizyonu es geçtim, çünkü kanallar dökülüyor. doğru düzgün programda yapamıyorlar. Sebebini biliyorum aslında ama bilmiyor gibiyim, açıkçası bizim sektör darbe yemiş vaziyette ama niye bilmiyorum. Ekonomik kriz diyorlar ama birazda işi fırsatçılığa döküyorlar diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

KÜRK MESELENİ FAZLA ABARTINCA ANTİPATİK OLUYOR



Bülent Ersoy’un kürk açıklaması hakkında da konuşan Hülya Avşar, “Açıkçası okumadım onları ama her koyun kendi bacağından asılır. Kötü bir şey söylemek istemiyorum, niye söyleyeyim de zaten ama Bülent hanımında hayvanları sevdiğini, evinde hayvanları olduğunu biliyorum. Kürk meselesini fazla abarttıkları için antipatik oluyor. Yoksa aslında herkes aynı fikirde herkes hayvan sever ama fazla abarttıkları için karşı taraftan tepki sert olabiliyor” diye konuştu.