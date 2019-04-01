Nur Yerlitaş sandık başına gitti

Bundan sadece üç hafta önce ikinci kez beyin ameliyatı olan modacı Nur Yerlitaş, vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti.

Geçirdiği ilk beyin ameliyatı sonrasında uzun bir süre ortalarda görünmeyen modacı Nur Yerlitaş bundan üç hafta önce sürpriz bir şekilde ikinci kez beyin ameliyatı olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. İkinci ameliyatı sonrasında çekilmiş fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çeken ve sevenlerini korkutan Yerlitaş, pazar günü yapılan yerel seçimlerde oyunu kullanmak üzere sandık başına gitti. Bu hareketiyle beğeni toplayan ve vatandaşlık görevini ihmal etmeyen Yerlitaş zafer işareti yaparken görülen fotoğrafını ‘oy kullanma vakti’ notuyla paylaştı.



