Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı 

64 yaşında hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş'ın cenaze namazı, corona virüsü önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu gasilhanesinde kılındı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz yıl beyin tümörü için ameliyat masasına yatan ve uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'ın cenaze törenine Nur Yerlitaş'ın aile yakınları, Sibel Can ve yaklaşık 50 kişilik aile dostu katıldı. Mezarlık görevlileri basın mensuplarının Sibel Can'ı görüntülememesi için oldukça gayret göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Ünlü modacının naaşı Nişantaşı'ndaki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Hülya Avşar ise evinin önünde hazır bulunurken Gülben Ergen ise Ulus mezarlığında taziyelerini iletti. Nur Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus'taki annesinin mezarının yanına defnedildi. Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe olarak adlandırılan 1 metre mesafeye uyulması için cenazeye katılanlara görevli polis memurları sık sık “birbirinize yaklaşmayın” diyerek uyarılarda bulundu. Yerlitaş'ın naaşı cenaze aracına bindirilirken kardeşi Kadriye Tura gözyaşlarına boğuldu.

