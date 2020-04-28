Nur Yerlitaş’ın cenazesi evden çıktı, Sibel Can tabutun arkasında yer aldı

Kanser tedavisi devam ederken dün öğlen saatlerinde Nişantaşı’ndaki evinde vefat eden modacı Nur Yerlitaş sevenlerini yasa boğdu. Nur Yerlitaş’ın ölüm haberini alır almaz evine giden yakın arkadaşı Sibel Can, Yerlitaş’ın cenazesinin taşındığı anda tabutun arkasında yer aldı. Eve gelen cenaze nakil aracına bindirilirken kızı Melisa ile Nur Yerlitaş için yas tutan Sibel Can’ın elini burktuğu o yüzden sargıya aldığı öğrenildi.

Ebru Gündeş eve girmedi

Nur Yerlitaş’ın evine gelen isimler arasında Ebru Gündeş de vardı. Aracı ile geldiği evin kapısında bekleyen gazetecileri görünce içeri girmekten vazgeçen Ebru Gündeş’in arabayı kendisinin kullandığı ve maske taktığı gözlendi.