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Nur Yerlitaş’ın eşyaları SMA hastası çocuğa umut olacak

Beyin kanseri rahatsızlığıyla mücadele ederken yaşamını yitiren modacı Nur Yerlitaş'ın 100 parçadan oluşan eşya koleksiyonu SMA hastası Eylül'ün tedavisi için satışa çıkarılacak.

Güncellenme: 15:30, 24/12/2020
Haberler Magazin
Nur Yerlitaş’ın eşyaları SMA hastası çocuğa umut olacak

Beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra 2018 yılında ameliyat masasına yatan ve kısa sürede hızla kilo veren modacı Nur Yerlitaş, geçen 27 Nisan’da evinde hayatını kaybetti. Modacının yakınları anlamlı bir proje için harekete geçti.

Nur Yerlitaş’a ait 100 parçadan oluşan kıyafet ve aksesuarlar, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Eylül için satışa çıkacak.

Bugün 20.30’da Nur Yerlitaş’ın Instagram hesabı üzerinden yapılacak canlı yayınla ürünler satılacak. Gece için Sibel Can, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel de bazı kıyafetlerini bağışladı.

Yayına konuk olarak ise Hande Yener, Gülben Ergen, Hakan Akkaya ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler katılacak.

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Yayınlanma Tarihi:15:21,