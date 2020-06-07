Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmeden önce çekilen son görüntüleri yayınlandı
Nisan ayının sonunda evinde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabını kullanan ailesi, ünlü modacının ölmeden önce çekilen son görüntülerini yayınladı.
Magazin 7 Haziran 2020 - 10:10

Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden Nur Yerlitaş, 27 Nisan tarihinde evinde yaşamını yitirmişti. 65 yaşında hayata veda eden ünlü modacının sosyal medya hesabını kullanan ailesi, Yerlitaş’ın son görüntülerini paylaştı.

SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI

Yerlitaş’ın Instagram hesabında yayınlanan videoda, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın “Şefkat sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi ‘Nezaket’ saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar” sözlerine yer verildi. Söz konusu videoda yatakta istirahat ederken görülen Yerlitaş, “Bütün gelen misafirlerime, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diyerek el sallıyor.

İLGİLİ HABERAnnesini kaybeden Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş'ın ailesine ricada bulundu
Son güncelleme: 10:13 - 07.06.2020