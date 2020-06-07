Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmeden önce çekilen son görüntüleri yayınlandı

Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden Nur Yerlitaş, 27 Nisan tarihinde evinde yaşamını yitirmişti. 65 yaşında hayata veda eden ünlü modacının sosyal medya hesabını kullanan ailesi, Yerlitaş’ın son görüntülerini paylaştı.

SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI

Yerlitaş’ın Instagram hesabında yayınlanan videoda, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın “Şefkat sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi ‘Nezaket’ saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar” sözlerine yer verildi. Söz konusu videoda yatakta istirahat ederken görülen Yerlitaş, “Bütün gelen misafirlerime, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diyerek el sallıyor.

