Nur Yerlitaş’ın vasiyeti belli oldu
Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin kanseri teşhisi konulan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş’ın vefatının ardından son vasiyeti de ortaya çıktı.
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK
Nur Yerlitaş, ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek. Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek.