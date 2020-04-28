Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nur Yerlitaş’ın vasiyeti belli oldu
Nur Yerlitaş’ın vasiyeti belli oldu
Bir süredir kanser tedavisi gören ve 64 yaşında hayata gözlerini yuman Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı.
Magazin 28 Nisan 2020 - 10:17

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin kanseri teşhisi konulan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş’ın vefatının ardından son vasiyeti de ortaya çıktı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Nur Yerlitaş, ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek. Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek.

İLGİLİ HABERSon dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Etiketler