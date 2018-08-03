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Nur Yerlitaş’tan üzücü haber! Doktor teşhisi koydu
Nur Yerlitaş’tan üzücü haber! Doktor teşhisi koydu
Ünlü isimlerin modacısı olarak tanınan Nur Yerlitaş, apar topar hastaneye kaldırıldı. Nur Yerlitaş'ın beyninde üç adet ura rastlandı.
Magazin 3 Ağustos 2018 - 09:27

Daha önce memelerini küçültmek için gittiği hastanede göğsünde kitleye rastlanan ve kanser teşhisi konulan modacı Nur Yerlitaş’tan bir kötü haber daha geldi. Yerlitaş, beyninde üç urun çıkması nedeniyle ameliyata alınacak.

NUR YERLİTAŞ AMELİYAT MASASINA YATMAYA HAZIRLANIYOR

Nur Yerlitaş,memelerini küçültmek için önce doktora gitmiş, muayene sırasında kitleye rastlanmıştı. Meme kanseri olduğu ortaya çıkan Yerlitaş Maslak’ta yer alan özel bir hastanede operasyon geçirmişti. Ancak ünlü modacı bu kez de beyninde çıkan urdan dolayı tekrar ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

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