Nurbanu Sultan kimdir? Muhteşem Yüzyıl Nurbanu Sultan’ın tarihteki yeri…

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl isimli dizideki Nurbanu Sultan yeniden gündeme geldi. Muhteşem Yüzyıl dizisinin fanı olan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, sosyal medya hesabından Nurbanu'dan nefret ediyorum mesajı paylaştı. Bu paylaşım ardından Nurbanu Sultan'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Muhteşem Yüzyıl Nurbanu Sultan'ın tarihteki yeri...

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Nurbanu Sultan yeniden gündeme damgasını vurdu. ABD’li şarkıcı Cardi B takip ettiği Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkında Twitter hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Cardi B’nin son yaptığı “Nurbanu’dan nefret ediyorum” paylaşımı ise çok konuşuldu. Peki Nurbanu Sultan kimdir? Nurbanu Sultan’ın Osmanlı’daki yeri ve önemi nedir?

NURBANU SULTAN KİMDİR?

Afife Nurbanu Sultan, Osmanlı Padişahı II. Selim’in hasekisi ve Sultan III. Murad’ın annesi. Haseki Hürrem Sultan’ın gelinidir.

Kökeni ve nereden geldiği hakkında çeşitli rivayetler vardır. Şehzade Selim’in 1559 Ekim’inde Venedik’e gönderdiği Hasan Çavuş’un senatoda verdiği bilgilere göre adının Cecilia olduğu, Paros adasında Venedikli idareci Nicolò Venier ile Baffo ailesinden Violante’nin kızı olarak doğduğu söylenir ancak bu bilgiler başka kaynakla teyit edilememektedir. Bir başka rivayette, 1537’de savaş esnasında Venedik idaresindeki Korfu adasından Grek bir ailenin kızıyken esir alındığı ve adının Kali olduğu söylenir. Rivayetler arasında Korfu’da Venedikli soylu ve zengin bir aile olan Quartaniler’e mensup bulunduğu da söylenir.

Stephan Gerlach Korfu’da esir alındığını Korfulu ya da Paros adasından Rum asıllı olduğunu belirtirken günlüğünün bir başka yerinde Venedikli olabileceğini söyler. Benjamin Arbel ”Nur Banu (1530-1583) A Venetian Sultana” makalesinde Nurbanu’nun Korfulu olduğunu açıklar. Ahmed Refik ise devlet işlerine Yahudileri bulaştırdığından Yahudi olduğunu söyler. Hakkındaki çeşitli rivayetler Nurbanu Sultan’ın Rum mu, Yahudi mi, İtalyan mı olduğu sorusunu muallakta bırakmıştır. Doğum adının, Olivia / Cecilia Venier-Baffo veya Rachel Marié Nassi olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır.

I. Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan tarafından saraya alınarak eğitime yollandı. Daha sonraki yıllarda kendisine Haseki Hürrem Sultan tarafından Nurbanu yani “ışık saçan kraliçe” adı verilerek II. Selim ile evlendirildi. İlk adı Afife ise “namuslu” anlamına gelmektedir. Henüz on yaşındayken Osmanlı korsanları tarafından kaçırılan Nurbanu Sultan zekasıyla Hürrem Sultan’ın ilgisini çekmiş ve onun tarafından Manisa sancağına eğitime yollanmıştır. Döndüğünde ise güzelliğiyle de Hürrem Sultan’ın beğenisini kazanmayı başaran Nurbanu Sultan Şehzade Selim ile evlenir ve Hürrem Sultan’ın gelini olur. Şehzade Selim’in Nurbanu’nun aşkıyla yazdığı şiirler Divan Edebiyatı’nın en güzel örnekleri arasında yer alır.

Selim tüm kardeşlerinin ölümüyle önce Kanuni Sultan Süleyman’nın varisi, daha sonra da 29 Eylül 1566 tarihinde I. Süleyman’ın vefat etmesi üzerine Osmanlı Padişahı oldu. Selim’in 21 Aralık 1574 tarihinde ölümü üzerine ise, Nûr-Banû Sultan’ın oğlu Murat’ın Osmanlı tahtına çıkmasıyla, Nûr-Banû Sultan da Valide-i Atik Sultan unvanını aldı. “Atik” eski anlamına gelmektedir; ilk ve en büyük valideyi kasteder. Bazı tarihçilere göre cariyelikten gelerek “Valide Sultan” unvanını alan ilk kişidir. Bundan dolayı “atik” unvanını aldığı düşünülür.