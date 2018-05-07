Nurdan Beşen kimdir? Nerede doğdu ve kaç yaşında? İbrahim Büyükak’la evlenen Beşen hakkında merak ettikleriniz…

Nurdan Beşen kimdir? Nerede doğdu ve kaç yaşında? İbrahim Büyükak’la evlenen Beşen hakkında merak ettikleriniz…

Nurdan Beşen kimdir kaç yaşında? soruları magazinin gündeminde. Sebebi ise dün akşam İbrahim Büyükak'ile yaptığı evlilik. Peki Nurdan Beşen kimdir? Nerede doğdu ve kaç yaşında? İşte İbrahim Büyükak'la evlenen Beşen hakkında merak ettikleriniz ve kısa yaşam öyküsü...

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İbrahim Büyükak’la evlenen Nurdan Beşen kimdir? İşte Büyükak’la dün akşam dünya evine giren ve psikoloji alanında ihtisasını tamamlayan Nurdan Beşen ile ilgili biilmek istedikleriniz ve kısa bir hayat hikayesi…

NURDAN BEŞEN KİMDİR?

Nurdan Beşen 1983, Bursa doğumludur. İlköğretim ve Lise Eğitimini Bursa'da tamamladı. 2008 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Haliç Üniversitesi Genel Psikoloji Yüksek Lisansına Kabul edildi ve 2011 yılında mezun oldu.

Nurdan Beşen psikoloji alanında ihtisasyapan ve yüksek lisansını da bu alanda yaptıktan sonra çocuk, ergen ve yetişkin terapisi üzerine eğitimler almıştır.

Çocuk, Ergen ve Yetişkin terapisi üzerine eğitimler almıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, EMDR ve travma eğitimi, Stratejik Aile Terapisi Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi, Londra'da bulunan Anna Freud Centre'dan aldığı Multi-Family Therapy eğitimleri bulunmaktadır.

Çocuklarda Peabody Resim Kelime Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri ve WÇZÖ-IV Çocuklar için Zeka Testi eğitimlerini tamamlayarak uygulama ve yorumlama yetkinliğini kazanmıştır. Projektif Testler Derneğinde Rorschach, TAT, CAT ve Peri Masalları eğitimleri devam etmektedir.

2008-2015 yılllarında Sarıyer Aile Danışmanlık ve Eğitmi Merkezinde çocuk ve ergenlerle bireysel terapi çalışmaları, danışmanlık, seminer çalışmaları yapmıştır.

Şu anda çalışmalarını çocuk ve ergenlerle sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.