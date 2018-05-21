Nurgül anne terliği atmış!

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Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spora ayıran ve kick boks yaparak hatırı sayılır kilolar veren Nurgül Yeşilçay, jüri koltuğunda oturduğu bir yarışma programının seçmeleri için önceki gün Gayrettepe’de bulunan bir otelde basın mensuplarının karşısına çıktı. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, kick boks yaparak yedi kilo verdiğini söyledi. Formunu spora borçluğu olduğunu belirten Yeşilçay, “Antrenman arkadaşım, oğlum Osman Nejat” dedi. Ringe birlikte çıktıklarını anlatan oyuncu, “Ben ona terlik bile atmazken, o beni dövüyor” açıklamasıyla güldürdü.

“YANIMA YAKLAŞANI DÖVERİM”

Profesyonel ders aldığını da sözlerine ekleyen Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde Osman Nejat'ın kendisine, “Herkesin annesi yapıyor, sen de bana ‘anne terliği' atsana” dediğini söyleyerek, “Attım ama beceremedim” şeklinde konuştu. Yeşilçay, kick boks yaptığı için çevresindekileri dikkatli olmaları konusunda da şöyle uyardı: “Yanıma yaklaşanı döverim.”