Nurgül hamileleri uyardı: Paylaşımıma bakmayın!

Şimdilerde Gülperi adlı diziyle izlediğimiz oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden… Özellikle Cem Özer’le yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat’ın üzerine titreyen ve ona dair esprili paylaşımlarıyla da dikkat çeken Nurgül Yeşilçay aynı zamanda kendisi üzerinden esprili kareler paylaşmaktan geri durmuyor. Aşk ve iş hayatında güzel günler yaşayan Nurgül Yeşilçay keyfinin yerinde olduğunu sosyal medya paylaşımlarıyla da gösteriyor. Yeşilçay son olarak ayaklarının çıplak olduğu bir kareyi ilginç bir uyarı ile paylaştı.

İşte o satırlar: “Sana da iyi pazarlar kocaayak… Hamileler bakmasın çocuğunun ayağı böööle olur fln aman diyim! Kapat kapat”