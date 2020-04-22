Nurgül Yeşilçay: Abiyem diz yaptı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, karantina günlerinde birbiri ardına esprili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Yeşilçay son paylaşımına oğlunu ve arkadaşlarını da ekleyince ortaya ilginç bir tablo çıktı.

Ev karantinası günlerini faydalı bir şekilde değerlendiren ve bu süre zarfında da eğlenceden de ödün vermeyen Nurgül Yeşilçay, hesabından yaptığı son paylaşımla yine gülümsetti. İlk günlerde mutfak hünerlerini sergileyen oyuncu şimdilerde temizlik işleriyle ilgilenmekte… Durum böyle olunca da başarılı oyuncudan temizlik üzerine esprili paylaşımlar geliyor.

Yeşilçay hesabından yaptığı son paylaşımda üzerinde bir abiye kıyafetle birlikte poz verirken görülüyor. Ünlü oyuncuya bu karede oğlu ve onun arkadaşları şık giyimleriyle eşlik ederken ortaya son derece ilginç bir görüntü çıkmış.

Nurgül Yeşilçay bu kareyi: “Abiyem diz yaptı, her gün temizlik” notuyla paylaştı.