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Nurgül Yeşilçay: Ana gibi anayım
Nurgül Yeşilçay: Ana gibi anayım
Oyuncu Nurgül Yeşilçay havuz keyfi öncesi çekilmiş bir fotoğrafını esprili bir dille paylaştı.
Magazin 4 Temmuz 2019 - 09:04

Gülperi dizisinin tatile girmesinin ardından yoğun iş temposunu atmak için kendisini tatile veren oyuncu Nurgül Yeşilçay, imza attığı yeni filminin çekimleri başlamadan önce bol bol yüzüp dinleniyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeşilçay son olarak havuza girmeden önce çekilmiş birkaresini takipçilerine ulaştırdı. Yeşilçay bu kareye; “Ergenler evde temizlik yapıyor! Ben de havuz başında takılıyorum! Ana gibi anayım!” notunu düştü.

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