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Nurgül Yeşilçay aylar sonra ilk kez kuaföre gitti ‘Hepimiz pala olmuştuk’ dedi
Nurgül Yeşilçay aylar sonra ilk kez kuaföre gitti ‘Hepimiz pala olmuştuk’ dedi
21 Mart’tan bu yana corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olan berber ve kuaförler 11 Mayıs itibari ile yeniden açılınca Nurgül Yeşilçay da soluğu kuaförde aldı ve 4 saat süren bakım yaptırdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 12 Mayıs 2020 - 11:37

Nurgül Yeşilçay, kuaförlerin açılacağını öğrenince Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar heyecanlı olduğunu esprili bir dille anlatmıştı. Dün kuaförler açılır açılmaz soluğu kuaförde alan Yeşilçay, Bebek'te yer alan kuaföründen çıkarken görüntülendi. 4 saat boyunca saçlarını, manikürünü ve pedikürünü yaptıran ünlü oyuncu “Kuaföre gitmek nasıl bir duygu?” sorusuna esprili bir yanıt vererek “Hepimiz pala olmuştuk, çok mutluyuz. Şahaneyiz” dedi.
Karantina günlerinin nasıl geçtiği sorulan Nurgül Yeşilçay “”Temizlik yaptık, yemek yaptık, artık geride kaldı. Uzun bir süre dışarıdan yemek söyleyip rahat etmek istiyorum. Vallahi çok sıkıldım evden daha önceleri sıkılmıyordum artık sıkıldım” cevabını verdi.
Muhabirlerin, oğlunun Anneler Günü ile ilgili kutlaması hakkında sorduğu soruya ise “Çok beğendim. Harika bir çalışmaydı. Çok güzel hepsi bir araya gelmişler böyle bir çalışma yapmışlar. Çok yetenekli bir çocuğum var. Allah sizi inandırsın” dedi.
Son günlerde yaptığı eğlenceli videolar hakkında da konuşan Yeşilçay şöyle devam etti: “Gerçekten temizliğe sardım. Gerçekten kilo aldım. O yüzden temizlik ile sporu birleştirdim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama artık yemek yapmayı düşünmüyorum. Temizlikte yapmayacağım elimi sıcak sudan soğuk suya sokmuyacağım size söylüyorum. Bundan sonra kokoş olacağım. Beş kilo aldım ikisini verdim. Üç daha vericem verene kadar hoşçakalın.”

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Son güncelleme: 11:45 - 12.05.2020
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