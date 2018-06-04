Nurgül Yeşilçay: Bir daha kilo alırsam trip atın, konuşmayın

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Bir süre öncesine kadar yarışmacıların seçimleri için il il dolaşan ekip, geride bıraktığımız gün de objektif karşısına geçti. Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’la birlikte jüri üyeliği yapacak olan Nurgül Yeşilçay, bu çekimlerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Bir süredir fazla kilolarından kurtulmak adına yoğun bir şekilde spor yapan Yeşilçay paylaştığı bir fotoğrafın üzerine düştüğü notla amacına ulaştığını gösterdi. Fit bir vücuda kavuşmuş olan Yeşilçay, yeniden eski görüntüsüne dönmek istemediğini; “Bir daha kilo alırsam trip atın, konuşmayın, küsün bir şey yapın yaa…” notuyla gösterdi.



