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Nurgül Yeşilçay: Birbirimize iyice alışıyoruz
Nurgül Yeşilçay: Birbirimize iyice alışıyoruz
Yaz ayının bir kısmını setlerde geçiren Nurgül Yeşilçay, yeniden dizi setlerine dönmeden önce yapmaya fırsat bulamadığı tatilini gerçekleştirdi.
Magazin 1 Ağustos 2019 - 08:55

Gülperi dizisi ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve yaz aylarında da başrolünü Alper Kul ile paylaştığı Mahalleden Arkadaşlar adlı filmin çekimlerini tamamlayan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Cem Özer ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Nejat’ı okul için İngiltere’ye bıraktıktan sonra ‘ergen’ paylaşımlarına ara veren Yeşilçay, instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımla minik bir köpeği hayatına soktuğunu duyurdu. İşte Nurgül’ün o paylaşımı:

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