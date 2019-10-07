Nurgül Yeşilçay: Bu arada ne gıcık bir foto!

Geride bıraktığımız yaz mevsimini boş geçmeyen ve film setlerinde ter döken oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu süre zarfında sosyal medya hesabını da ihmal etmedi. Oğlu Osman Nejat’la çekilmiş fotoğraflarını son derece keyifli notlarla sosyal medya hesabından paylaşan Yeşilçay kimi zaman da eğlenceli notlar düştüğü selfieleriyle takipçilerinin karşısına çıkıyor. Uzun bir aradan sonra Gülperi adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, başarılı bir sezonun ardından tatile çıkmış ancak pek çok ünlü isim gibi kumsalda güneşlenmek yerine film setlerinde olmayı tercih etmişti. Kısa tatil kaçamaklarında paylaştığı mayolu ve bikinili karelerle fit vücudunu da gözler önüne seren Nurgül Yeşilçay, bu defa esprili yönünü ön plana çıkardı.

“BURALARDAN KOPUK YAŞIYORUM”

Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile mutlu giden bir beraberlik yaşayan Nurgül Yeşilçay, instagram hesabından paylaştığı selfieye şu eğlenceli satırları yazdı: “Ne yapıyorsunuz? Ben bu aralar buralardan kopuk yaşıyorum! Kafam meşgul bir şeylerle! Bir araştırma, soruşturma, bakınma halleri! Bu arada Joker'i izledim ‘karakter nasıl yaratılır?’ tokadımı yiyip oturdum yerime! Bu arada yaz bitmiş, hava sonbahar kokuyor! Yakında güzel renkler saracak her yeri! Eylül'ün o çılgın enerjisi biraz sakinliğe bırakmış kendini! Bu arada sağlığınıza dikkat edin lütfen! Şahane bi hafta olsun e mi… Bu arada ne gıcık bi foto! Baksana dümdük ne o öyle yandan yandan!”