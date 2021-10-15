Nurgül Yeşilçay, dizisini NFT olarak satışa çıkarıyor

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın altı aydır üzerinde çalıştığı ve sadece fotoğraflarla hazırlanan 'Poz' adlı mini dizisi, NFT olarak satışa sunulacak.

Sozcu.com.tr

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Son olarak final yapan ‘Kefaret’ dizisinde rol alan oyuncu Nurgül Yeşilçay, altı aydır üzerinde çalıştığı mini diziyle dünyada bir ilke imza atacak.

Kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı, fotoroman mantığıyla hazırlanan ‘Poz’ dizisi, kasım ayında NFT olarak dijital ortamda satışa sunulacak.

Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği ‘Poz’, 3-4 dakikalık yedi ayrı bölümden oluşuyor.

İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir dijiroman olarak tanımlıyor.

‘POZ’UN KONUSU

Çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.

Harun ressam bir kıza aşık olur, bu durumu eşine hiç belli etmediğini zanneder. Ancak Suzan’ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.

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