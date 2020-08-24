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Nurgül Yeşilçay: Dünyanın en güzel asistanlarını çalıştırıyorum
Nurgül Yeşilçay: Dünyanın en güzel asistanlarını çalıştırıyorum
Açtığı resim sergisi ile sanatın pek çok dalında başarılı olduğunu gösteren oyuncu Nurgül Yeşilçay, hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Yeni bir eser üzerinde çalışan Yeşilçay, bu süreçte Azra Akın ve Yağmur Tanrısevsin'den yardım aldı.
Magazin 24 Ağustos 2020 - 11:30

Pandemi öncesinde bir resim sergisi açan Nurgül Yeşilçay karantina dönemi başlayınca sergisini kısa sürede bitirmek durumunda kalmıştı. Yeşilçay, bir süredir üzerinde çalıştığı son eseri boyama telaşında…

‘Vahşi Şeyler' dizisinde rol almaya hazırlanan oyuncu, çekimler başlamadan eserini bitirmek için kendine asistan tuttu. Azra Akın ve Yağmur Tanrısevsin'den yardım isteyen Yeşilçay, birlikte boyama işlemlerini tamamlıyor.

Yeşilçay, o anları “Dünyanın en güzel asistanlarını çalıştırıyorum” notuyla paylaştı.

Son güncelleme: 11:32 - 24.08.2020
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