Nurgül Yeşilçay: Dünyanın en güzel asistanlarını çalıştırıyorum

Açtığı resim sergisi ile sanatın pek çok dalında başarılı olduğunu gösteren oyuncu Nurgül Yeşilçay, hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Yeni bir eser üzerinde çalışan Yeşilçay, bu süreçte Azra Akın ve Yağmur Tanrısevsin'den yardım aldı.