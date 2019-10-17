Nurgül Yeşilçay; Esprili ve esnek!

Sevenlerinin karşısına son olarak Gülperi adlı diziyle çıkan 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay’ın, Cem Özer’le yaptığı evlilikten Osman Nejat adında bir çocuğu bulunuyor. Instagram hesabını özellikle son zamanlarda aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayatına bolca dahil ediyor.

SPORU İHMAL ETMİYOR

Fit vücudunu korumak adına sporu hayatının merkezine koyan Yeşilçay, instagram hesabından vücudunu esnetirken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Yeşilçay son zamanlardaki tüm paylaşımlarında olduğu gibi durumuyla ilgili espri yapmayı ihmal etmedi.



