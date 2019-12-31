Nurgül Yeşilçay geçen yılın özetini çıkardı

Sadece oyunculuğuyla değil yılın son aylarında ortaya çıkardığı resim yeteneğiyle de beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, 2019 yılıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Pek çok televizyon kanalında ve internet sitesinde 2019’a damga vuran olaylarla ilgili haberler yapılırken, oyuncu Nurgül Yeşilçay Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yapılan tespitlerin yetersiz kaldığını iddia etti. Kendince yılın en önemli konu başlıklarına değinen Yeşilçay şu satırları paylaştı:

“Her yerde bangır bangır 2019’un en önemli olayları sıralanıyor. Bence en önemlisi, öncelikli düşünülmesi gerekeni geçen yılın özeti:

İşsizlikten dolayı artan intiharlardır

Cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı ölümlerdir

Tüm dünyanın düzene isyanıdır”



