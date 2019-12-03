Nurgül Yeşilçay ilk aşkını sergilemeye hazırlanıyor

Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat'ı eğitim için İngiltere'ye gönderdikten sonra ilk aşkı resimle ilgilenmeye başlayan oyuncu Nurgül Yeşilçay takipçilerine sergi müjdesi verdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve son zamanlarda yaptığı esprili paylaşımlarla beğeni kazanan Nurgül Yeşilçay, bu defa farklı bir yönünü gösterdi. Kendisine ayırdığı vakitte ilk aşkı resme eğilen Nurgül Yeşilçay, yaptığı çalışmaları sergilemeye hazırlanıyor. Dönem dönem yaptığı çalışmalara dair görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Yeşilçay, yaşadığı heyecanı şu sözlerle takipçilerine aktardı:

“İlk aşkım ‘resim’le aşk yaşıyorum bu ara… İlk kişisel sergime hazırlanıyorum! Kilimdi, çiniydi, oryantalizmdi derken ev ‘türkü bar’a döndü. Sevdiklerinizle dolu bir ay, bir hafta diler gözkapaklarınızdan öperim sevdiceklerim”