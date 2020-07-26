Nurgül Yeşilçay: İnadına kadın gibi kadın olacağız

Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla neşeli ve esprili yönünü gözler önüne seren oyuncu Nurgül Yeşilçay, son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarını da yine kendi üslubuyla protesto etti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı gündeme dair paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan oyuncu Nurgül Yeşilçay, hesabından yaptığı son paylaşımla kadın cinayetlerine tepkisini gösterdi.

Kadının suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığından şikayet eden Nurgül Yeşilçay bu durum karşısında hemcinslerinin nasıl bir tavır takınması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

“Ben şimdiden duyurayım da… Erkeğin her durumda mağdur, kadının her yaptığının suç olduğu bu zamanda öyle suçlu gibi yaşamayacağız! Güleceğiz, eğleneceğiz, dans edeceğiz, bağıra bağıra şarkılar söyleyeceğiz, inadına özgür, inadına mutlu, inadına cesur, inadına ışıklı olacağız! Kadın gibi kadın olacağız yani”