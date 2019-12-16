Nurgül Yeşilçay: Instagram’ın en fedakar anası, en çalışkan çocuğu…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle yaptığı esprili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’la birlikte olduğu anlarda bambaşka biri oluyor. Onunla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bol bol esprili video ve fotoğraf çeken Yeşilçay, o anları Instagram hesabı üzerinden paylaşmayı da ihmal etmiyor. Nurgül Yeşilçay, dün yine benzer bir video ile sevenlerinin karşısına çıktı. Su isterken oğluyla yaşadığı bir diyalogu oyunlaştıran Nurgül Yeşilçay bu keyifli görüntülerini “Instagram’ın en fedakar anası, en çalışkan çocuğu değiliz belki ama biz de çok eğleniyoruz naapcan” notuyla paylaştı ve çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.