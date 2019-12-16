Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nurgül Yeşilçay: Instagram’ın en fedakar anası, en çalışkan çocuğu…
Nurgül Yeşilçay: Instagram’ın en fedakar anası, en çalışkan çocuğu…
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile çektiği eğlenceli videolara bir yenisini daha ekledi.
Magazin 16 Aralık 2019 - 07:59

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle yaptığı esprili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’la birlikte olduğu anlarda bambaşka biri oluyor. Onunla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bol bol esprili video ve fotoğraf çeken Yeşilçay, o anları Instagram hesabı üzerinden paylaşmayı da ihmal etmiyor. Nurgül Yeşilçay, dün yine benzer bir video ile sevenlerinin karşısına çıktı. Su isterken oğluyla yaşadığı bir diyalogu oyunlaştıran Nurgül Yeşilçay bu keyifli görüntülerini “Instagram’ın en fedakar anası, en çalışkan çocuğu değiliz belki ama biz de çok eğleniyoruz naapcan” notuyla paylaştı ve çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.

 

İLGİLİ HABERNurgül Yeşilçay ilk aşkını sergilemeye hazırlanıyor
Etiketler