Nurgül Yeşilçay: Keşke sabah namazına müteakip alsaydım…

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kuaför randevusuna çıkarken çektiği selfieyi son derece esprili bir şekilde paylaşmayı tercih etti.

‘Normalleşme takviminin’ açıklanmasının ardından herkesin gözleri içinde bulunduğumuz güne çevrilmişti. AVM’lerin açılması ve kuaförlerin müşteri kabulüne başlamasıyla birlikte sokaktaki kalabalık da arttı.

Kuaförlerin çalışmaya başlamasıyla birlikte ilk güne randevusunu alan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaşadığı heyecanı ortaya koydu. Ev karantinası döneminde yaptığı eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini mutlu eden Yeşilçay bu defa kendi mutluluğunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuaföre gitmeden önce çektiği selfieyi Instagram hesabından paylaşan Yeşilçay şunları yazdı:

“Kuaföre gidiyorum, heyecandan ağlıyorum kız… Keşke sabah namazına müteakip alsaydım randevuyu zaman geçmiyor”