Nurgül Yeşilçay: Kocakarı soğuğu, genç kız sıcağı…

Şimdilerde Gülperi adlı dizide izlediğimiz Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Kimi zaman Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile çektiği fotoğrafları ve videoları paylaşan Yeşilçay kimi zaman da kendi fotoğrafları üzerinden keyifli esprilere imza atıyor. Yeşilçay son olarak geride bıraktığımız gün sıcak havanın tadını çıkartırken çekilmiş bir karesinin yanına aniden düşen sıcaklıklar sonrasında çekilmiş bir fotoğrafını ekledi ve ortaya çıkan görüntüyü de hesabından paylaştı. İki kareyi yan yana koyan başarılı oyuncu bunun üzerine; “Kocakarı soğuğu, genç kız sıcağı derken maymuna döndük! Gaza gelenler burada mı?” notunu düştü.