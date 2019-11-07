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Nurgül Yeşilçay: Sevim koş yeni cariyeler geldi
Nurgül Yeşilçay: Sevim koş yeni cariyeler geldi
Sıcak havanın tadını çıkartmak için kendisini sokağa atan oyuncu Nurgül Yeşilçay, ziyaret ettiği Çırağan Sarayı'ndan yaptığı paylaşımla esprili yönünü gözler önüne serdi.
Magazin 7 Kasım 2019 - 10:46

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz gün oğlu Osman Nejat’ı eğitim için İngiltere’ye yolcu ettikten sonra kendi işlerine geri döndü. Setlerden uzak kaldığı zamanda kendisine vakit ayıran ve resim yapmaya başlayan Nurgül Yeşilçay güzel havanın tadını çıkartmak ve yeni resimler için malzeme toplamak adına bir İstanbul turuna çıktı.

“O DÖNEMDE YAŞASAYDIM”

Bu turu sırasında yolu Çırağan Sarayı’na düşen Nurgül Yeşilçay, sarayın balkonunda çekilmiş bir fotoğrafının üzerine efsane dizi ‘Bizimkiler’e gönderme yaptığı o satırları iliştirmeyi ihmal etmedi. Yeşilçay’ın “O dönem yaşasaydım” notunu düştüğü esprili paylaşımı şu şekilde oldu:

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