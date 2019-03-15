Nurgül Yeşilçay sokak çalgıcılarıyla birlikte…

Gülperi dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmasıyla ve özellikle son zamanlarda bol bol eğlenceli video paylaşmasıyla dikkat çekiyor. Çocuğu Osman Nejat’la paylaştığı video ve fotoğrafları büyük ilgi gören Yeşilçay, bu defa sokak çalgıcılarıyla birlikte sergilediği bir performansı paylaştı. Çalgıcıların Shakira’nın Waka Waka adlı şarkısını kendisine uyarladıklarını görünce kayıtsız kalamayan Nurgül eline darbukayı aldı ve onlara eşlik etti. İşte Nurgül Yeşilçay’ın keyifli anları: