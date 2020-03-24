Nurgül Yeşilçay yaşananlara isyan etti

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 65 yaş ve üzeri için çıkarılan sokağa çıkma yasağı özelinde, yaşlı insanlara karşı takındığımız sert ve saygısız tavrı eleştirdi.

Kısa bir süre önce ilk kişisel sergisini görücüye çıkaran Nurgül Yeşilçay, bir yandan tebrikleri kabul ederken bir yandan da gündemi yakından takip etmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman esprili paylaşımlara da imza atan Yeşilçay, bu defa çok önemli bir konuya değindi.

Yaşlı insanları ölümcül virüsten korumak amacıyla başlatılan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde özellikle gençler tarafından yapılan haddini aşan tepki ve esprileri eleştiren Yeşilçay ahlaki değerlerimizin kolaylıkla bozulduğunu söylerken şu ifadeleri paylaştı:

“Panikten,ölüm korkusundan etrafındaki her şeye saldıran, ahlaki değerlerini bir çırpıda yok eden toplumların, etik sonuçlarına hazırlıklı olmalıyız demek ki! Hayatta kalalım da nasıl olursa olsun! Bu kolektif panik hali asıl korkunç olan! Büyüklerimin ellerinden öperim!”