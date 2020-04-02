Nurgül Yeşilçay yufka açtı, börek yaptı

Ev karantinası günlerinde oğlu Osman Nejat'la daha fazla vakit geçiren ve mutfağa da daha fazla giren Nurgül Yeşilçay, geldiği son noktayı takipçileriyle paylaştı.

Karantina günlerinde mutfak konusundaki maharetlerini sergileyen ve sürekli olarak kilo alacağı yönündeki endişelerini dile getiren Nurgül Yeşilçay, hesabından yaptığı son paylaşımda börek yapımı sürecini paylaştı.

Yufka açarken görüldüğü anları üzerine düştüğü minik notlarla paylaşan Yeşilçay, bir süredir kendisini sürekli olarak yemek işlerine verdiğini söylerken bir yandan bundan duyduğu pişmanlığı dile getirdi bir yandan da süreç sonunda ciddi bir diyete girmesinin zorunluluğundan bahsetti.