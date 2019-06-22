Nurgül Yeşilçay: Yüzüme nur indi, bir mallık geldi
Geçen sezona, uzun bir aradan sonra Gülperi dizisi ile damga vuran Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından keyifli paylaşımlar yapıyor. Çoğunlukla oğlu Osman Nejat üzerinden esprili paylaşımlara imza atan Yeşilçay, kendi başına kaldığında da ortaya son derece eğlenceli paylaşımlar çıkıyor. Tıpkı ünlü oyuncunun evinde temizliğe girişmesi sonrasında ortaya çıkan görüntülerde olduğu gibi… İşte Nurgül Yeşilçay’ın giysi dolabına girişmesi ardından gelişenler…