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Nurgül Yeşilçay: Yüzüme nur indi, bir mallık geldi
Nurgül Yeşilçay: Yüzüme nur indi, bir mallık geldi
Oyuncu Nurgül Yeşilçay geride bıraktığımız günü evinde geçirince ortaya son derece ilginç paylaşımlar çıktı.
Magazin 22 Haziran 2019 - 11:19

Geçen sezona, uzun bir aradan sonra Gülperi dizisi ile damga vuran Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından keyifli paylaşımlar yapıyor. Çoğunlukla oğlu Osman Nejat üzerinden esprili paylaşımlara imza atan Yeşilçay, kendi başına kaldığında da ortaya son derece eğlenceli paylaşımlar çıkıyor. Tıpkı ünlü oyuncunun evinde temizliğe girişmesi sonrasında ortaya çıkan görüntülerde olduğu gibi… İşte Nurgül Yeşilçay’ın giysi dolabına girişmesi ardından gelişenler…




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