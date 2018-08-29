Nurgül Yeşilçay’a haciz şoku

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın ablalarıyla birlikte İzmir’de açtığı ‘Yeşilçay Moda’ya haciz geldiği iddia edildi.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Gelinlik imalatı yapan bir firmaya bulunan 10 bin liralık borç nedeniyle haciz işlemleri başlatılan Nurgül Yeşilçay’ın sahibi olduğu gelinlik mağazasında önceki gün hareketli saatler yaşandı. Yeniasır’ın haberine göre, Yeşilçay’ın ablası Hacer Yeşilçay, yaşananlar sonrasında şok yaşadı. Hacer Yeşilçay, bu durumdan kardeşi Nurgül Yeşilçay’ın haberi olmamasını istese de şirket sahibi ünlü oyuncu olduğu için tansiyon yükseldi.

VİTRİN TOPLANDI

Haciz bildirimi yapılmadan mağazadaki çalışanlar vitrindeki pahalı gelinlikleri topladı, “Bizim değil, yan mağazanın” diyerek dükkandan çıkardı. İcra memuru ve avukatlık bürosu yetkilisi tek tek malları kayıt altına aldı.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Nurgül Yeşilçay’a ait olduğu tespit edilen 8 tapu, motosiklet ve banka hesabına haciz işlemi yapılırken, ikamet adresindeki evine de fiili haciz kararı alındı.

2 YILDIR ÖDEMİYOR

Modaevinde bulunan Hacer Yeşilçay kardeşini ararken hacizle ilgili ünlü oyuncunun “Borcu ödemiyorum ne yaparsa yapsınlar” dediği iddia edildi.

Zaman zaman mağazaya gelen ve kataloglarında yer alan Yeşilçay, resmi olarak üzerinde görünen şirket nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken, borcu bulunduğu gelinlik imalatçısına ödemeyi iki yıla yakın bir süredir yapmadığı belirtildi.