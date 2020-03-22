Nurgül Yeşilçay’dan aktivite önerisi

Kısa bir süre önce bir sergi açan ve yıllar içerisinde yaptığı resimleri ve diğer sanat çalışmalarını bir çatı altında toplayan Nurgül Yeşilçay, bu defa farklı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Sosyal medya hesabından takipçileriyle etkili bir şekilde iletişim kuran Nurgül Yeşilçay, evindeki atölyesine girdi ve çocuklarla eğlenceli vakit geçireceğiniz aktiviteler hazırladı. İşte Yeşilçay’ın o paylaşımı:

“Merhaba nasıl gidiyor. Bugün evde 7. Gün mü? 8. Gün mü? 6. mı hatırlamıyorum. Günler birbirine girdi. Ben pek memnunum! En sevdiğim kişilerle en sevdiğim yerdeyim. Ama vallahi en çok çocuklu analara üzülüyorum bu dönemde! Evlatları evde zaptetmek çok zor oluyor biliyorum! Tablet versen eline vicdan azabı! Ben de girdim atölyeye size yardımcı olacak çocukla eğlenceli vakit geçireceğiniz aktiviteler hazırladım. Ay hadi inşallah işe yarar kızlar”