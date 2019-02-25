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Nurgül Yeşilçay’dan ‘anne terliği’
Nurgül Yeşilçay’dan ‘anne terliği’
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat'la birlikte karın tadını çıkardı, hesabından paylaşım yapmaktan geri durmadı.
Magazin 25 Şubat 2019 - 13:37

Gülperi adlı diziyle başarılı kariyerini devam ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir oğlu Osman Nejat üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 14 yaşındaki oğlu üzerinden yaptığı ‘ergen’ şakalarıyla magazin sayfalarında da kendisine yer bulan Nurgül Yeşilçay bu defa da kar eğlencelerini takipçilerine ulaştırdı. İstanbul’u bir anda etkisi altına alan kar yağışı sonrasında kendisini dışarıya atan Nurgül Yeşilçay keyifli anlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunurken aynı zamanda ‘anne terliği’ esprisi yapmaktan da geri durmadı.

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