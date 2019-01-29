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Nurgül Yeşilçay’dan aşkına öpücük
Nurgül Yeşilçay’dan aşkına öpücük
Oyuncu Nurgül Yeşilçay uzatmalı sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü öpücükle kutladı.
Magazin 29 Ocak 2019 - 10:38

Geride bıraktığımız yılın Haziran ayında yaşadıkları ilişkiyi doğrulayan yapımcı Necati Kocabay’ın oyuncu Nurgül Yeşilçay’la olan aşkı dolu dizgin devam ediyor. İki yılı aşkın bir süredir devam eden birlikteliklerini gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden ikili geride bıraktığımız yılın son aylarında muhabirlerin karşısına çıkmaya başlamış ve aşklarını ilan etmişlerdi. İkiliden Nurgül Yeşilçay bu defa sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu gözler önüne serdi. Sevgilisini öperken görülen Yeşilçay bu fotoğrafın üzerine; “İyi ki doğdun öpücüğü gelsin aşkıma” notunu düştü.

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