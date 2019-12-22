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Nurgül Yeşilçay’dan düğün açıklaması
Nurgül Yeşilçay’dan düğün açıklaması
Yapımcı Necati Kocabay ile evlilik hazırlığı yapan Nurgül Yeşilçay, düğün istemediğine dair iddialara açıklık getirdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 22 Aralık 2019 - 10:40

Son olarak Gülperi dizisiyle ekranlara gelen Nurgül Yeşilçay, uzun sürenin ardından ilk kez objektiflere takıldı. Bebek’teki bir mekanda görüntülenen ünlü oyuncu, “Kahvaltı edeceğim ya! Çocuğu aldım geldim” diye esprili konuştu.

Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yeşilçay, bir muhabirin “Düğün istemiyormuşsunuz doğru mu?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Düğün istemiyorum falan demedim, yanlış olmasın. Düğün istiyorum tabii ki. Yurt dışında yapmayacağım dedim. Türkiye’de yapacağım.”

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