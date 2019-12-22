Nurgül Yeşilçay’dan düğün açıklaması

Son olarak Gülperi dizisiyle ekranlara gelen Nurgül Yeşilçay, uzun sürenin ardından ilk kez objektiflere takıldı. Bebek’teki bir mekanda görüntülenen ünlü oyuncu, “Kahvaltı edeceğim ya! Çocuğu aldım geldim” diye esprili konuştu.

Yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yeşilçay, bir muhabirin “Düğün istemiyormuşsunuz doğru mu?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Düğün istemiyorum falan demedim, yanlış olmasın. Düğün istiyorum tabii ki. Yurt dışında yapmayacağım dedim. Türkiye’de yapacağım.”