Nurgül Yeşilçay’dan esprili 1 Mayıs videosu…

Corona virüsü günlerini evinde oğlu ve sevgilisi ile birlikte geçiren Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla beğeni topluyor. Yeşilçay bu geleneğini 1 Mayıs'ta da bozmadı ve bakın nasıl bir paylaşımda bulundu.

Renkli ve eğlenceli kişiliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gözler önüne seren Nurgül Yeşilçay, bu defa da işçi ve emekçinin bayramı 1 Mayıs’a dair paylaşımda bulundu. Karantina günlerini oğlu Osman Nejat ve sevgilisi Necati Kocabay ile geçiren Yeşilçay, Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı.

Bir kadın ve erkek tartışması üzerinden kurgulanan videoda Necati Kocabay’ın elindeki kumanda ile Nurgül Yeşilçay’ı sessize aldığı görülüyor. Yeşilçay bu video üzerinden şu mesajı verdi:

“Bu sene gördüm ki en çok da ‘ev hanımları’ nın bayramı kutlu olsun. Kontrolün kadınlarda olduğu emeğin sömürülmediği nice 1 Mayıslara… Yaşasın1Mayıs! 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun”